Pino Scaccia inviato di razza battuto dal Covid

Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1, è morto ieri all'ospedale San Camillo di Roma in seguito a complicazioni dovute all'infezione da Covid. Il giornalista aveva 74 anni e durante la professione, negli ultimi 40, aveva seguito gli eventi internazionali più importanti direttamente sul posto: dalla prima Guerra nel Golfo alla fine dell'Unione Sovietica, dal conflitto della ex Jugoslavia all'Iraq, l'Afghanistan, la Libia. È stato il primo giornalista occidentale ad entrare all'interno della centrale nucleare di Cernobyl dopo il disastro. Scaccia è stato in prima linea anche su temi italiani, dalla mafia al terrorismo. «Una grande perdita per tutta la professione» scrive in una nota il direttivo Usigrai. Profondo il cordoglio a Ostia, dove l'inviato risiedeva da oltre 40 anni.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

