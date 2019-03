Pino Insegno

SALONE MARGHERITA

In prima nazionale 58 sfumature di Pino uno spettacolo sorprendente

in cui Insegno si racconta, non per autocelebrarsi, ma per esporre gli aspetti della quotidianità con gli occhi e la voce di un uomo che ha fatto dei film la sua vita e a volte della sua vita un film. Uno spettacolo esilarante in cui si svela come la realtà si mischi spesso alla finzione. Con Federico Perrotta e la regia di Claudo Insegno.

Via dei Due Macelli 75,

da oggi al 23/03, salonemargherita.com

Ester Bucci

Manfredi Gelmetti

TEATRO CIAK

Nei panni di Frida Kahlo

e Diego Rivera per uno spettacolo di grande seduzione e fascino, Frida Kahlo Bailando a La Vida: un viaggio nell'intimità complessa della pittrice, nella lotta con se stessa per la sopravvivenza, per l'accettazione di una vita segnata da una malattia incurabile, dall'amore tormentato per Rivera.

Via Cassia 692, oggi

alle 21, 25 EURO,

0633249268

Italia al voto

BIBLIOTECA G. MAMELI

Inaugura la mostra Italia al voto. Quando il web era la strada, con le foto di Carlo Riccardi, a cura di Maurizio Riccardi, Giovanni Currado, Flavia Scalambretti. Per riflettere su come è cambiata la comunicazione dalle prime campagne elettorali e per mostrare quanto fosse vivo

il partecipazione alla nuova vita democratica. Via del Pigneto 22, da oggi alle 18, fino al 23/03, ingr. libero, agrpress.it

