Pino di trenta metri viene giù nei giardini di Castel S. Angelo

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniPoteva provocare danni ben più seri l'albero di 30 metri caduto a Piazza Adriana, nei pressi dell'ingresso di Castel Sant'Angelo a pochi passi dalla statua dell'Imperatore Adriano. Un pino secolare che si è schiantato al suolo a una decina di metri da un parco giochi per bambini, nel pieno cuore di Roma, e in un'area dove vi erano degli operatori al lavoro.Fortunatamente non sono stati registrati feriti ma l'episodio ha richiamato nuovamente l'attenzione sulla gestione ambientale della città, constatando l'ennesimo caso in pochi mesi.Immediata è stata la reazione degli oppositori della Sindaca Raggi che hanno affidato ai social i loro commenti. «Mentre voi continuate a giocare con le pecore, le rondini e le api, a Roma continuano a cadere gli alberi», scrive sul suo profilo Facebook Anna Vincenzoni, assessore all'Ambiente del I Municipio.