Pigneto, vertice sicurezza col Prefetto: più controlli

Ida Di GraziaSi Si fa sempre più stretto il legame tra i cittadini del Pigneto e le forze dell'ordine per contrastare lo spaccio di droga e il combattere il degrado del V Municipio.Ieri mattina si è svolta una riunione insieme ai rappresentanti del comitato di quartiere per fare un punto sui risultati conseguiti e sull'attuale situazione del rione. Durante il meeting, c'è stato un simbolico passaggio di consegne tra Moreno Fernandez che lascia la direzione del commissariato Porta Maggiore per dirigere il commissariato Borgo e Augusto Pallante, proveniente dal commissariato di Albano: «In questi ultimi anni è stato fatto un lavoro incredibile. E il merito è della incredibile sinergia che si è venuta a creare tra i cittadini, i comitati di quartiere e le forze dell'ordine. Il metodo Pigneto, come mi piace chiamarlo, sta funzionando bene e abbiamo l'intenzione di esportarlo anche nelle atre zone della Capitale a rischio degrado». Solo un anno fa il Pigneto era letteralmente invaso dagli spacciatori che riuniti in gruppi di 40, 100 persone vendevano ogni tipo di droga ad ogni angolo della strada.Un vero incubo che però è quasi svanito del tutto grazie ad una chat WhatsApp con cui vengono segnalate tutte le situazioni sospette alla Polizia e ai Carabinieri. Un metodo innovativo che ha funzionato molto bene ma che non può bastare. La collaborazione tra cittadini e forze dell'Ordine ha permesso ai residenti di essere sempre più fermi nella volontà di ritrovare la completa legalità e di riprendersi il quartiere. All'incontro erano presenti inoltre il questore Guido Marino, Alfredo Matteucci e Massimo Improta, rispettivamente capo di gabinetto e dirigente dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della questura nonché rappresentanti della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, di polizia Roma Capitale ed il presidente del municipio.riproduzione riservata ®