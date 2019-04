Pietro Vierchowod, esattamente 23 anni fa, ha alzato al cielo la Champions League. Nel suo unico anno con la Juve, lo Zar ha portato i bianconeri sul tetto d'Europa, grazie alla finale di Roma vinta proprio contro l'Ajax.

Vierchowod, in arrivo la doppia sfida con l'Ajax. Si comincia domani ad Amsterdam

«Sulla carta, la Juventus è nettamente più forte. Tuttavia, loro sono una squadra giovane, senza paura di affrontare grandi squadre. Credo che, soprattutto nella gara d'andata, bisognerà stare attenti. L'importante è correre quanto loro, a quel punto i maggiori valori tecnici dei bianconeri verrebbero fuori».

Cristiano Ronaldo ci sarà?

«Cristiano è stato acquistato per fare la differenza in Champions, quindi, me lo aspetto in campo per una partita importantissima».

Si aspettava un campionato già deciso ad aprile?

«No, detto francamente. Un campionato così non è molto divertente, soprattutto se non sei un tifoso bianconero. Mi sarebbe piaciuto vedere un torneo più combattuto. Sarebbe stato più spettacolare. In questi anni, gli altri grandi club non sono riusciti a rinforzarsi nella maniera corretta. C'è troppo divario tra la Juventus e la concorrenza».

Da grande difensore quale è stato, chi è, al momento, il migliore in Italia?

«Lasciando stare gli stranieri, direi che Chiellini è il difensore più forte. Bonucci è fortissimo, imposta benissimo il gioco ma, come difensore puro, direi che il Chiello è il top».

Più passano gli anni e meno grandi difensori ci sono in circolazione

«Si segna con troppa facilità. Io ho sempre creduto che serva una grande difesa per vincere i tornei. E sono convinto che bisognerebbe lavorare sui giovani, insegnandoli come si difende, anche nell'uno contro uno. Non a caso la Juventus è sempre molto attenta a livello difensivo, grazie a ottimi difensori».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA