Piersilvio Berlusconi e la Toffanin bloccati nel castello di Portofino

C'è anche lo yacht di Pier Silvio Berlusconi tra le centinaia di barche distrutte dal crollo della diga di Rapallo e dalla furia degli elementi che si è abbattuta su Portofino. Non solo. L'amministratore delegato del gruppo Mediaset e figlio del leader di Forza Italia è bloccato all'interno del castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio.Per abbandonare la zona della riviera ligure flagellata dal maltempo, i tanti Vip e numerose famiglie (come quella di Pier Silvio Berlusconi) dovranno infatti essere raggiunti da mare non appena le condizioni lo permetteranno. Il problema resta la strada provinciale crollata e inutilizzabile. Il castello si trova esattamente a metà dei cedimenti strutturali della strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino. Il sindaco di Santa Margherita, Paolo Donadoni, descrive così la situazione: «Il porto è spezzato in due, la diga riporta un buco di molti metri. Ci sono barche anche di grosse dimensioni finite sugli scogli, altre finite sulla strada, altre affondate».La strada è stata portata via dalla forza delle onde in più punti e risulta interrotta all'altezza di Paraggi. «I danni più rilevanti sono il cedimento strutturale dell'arteria e quello sul porto - ha aggiunto Donadoni - Abbiamo lavorato per salvare alcune persone tra cui una caduta in mare, una che stava per cadere in un tombino aperto e altre 5-6 persone a bordo di due pescherecci in difficoltà». Nel pomeriggio di ieri i soccorritori sono riusciti a fare uscire circa cinquanta ospiti degli alberghi di Portofino con la collaborazione della capitaneria di porto di Santa Margherita e l'aiuto di alcuni marinai volontari di Portofino, che hanno effettuato il trasbordo con gommoni su una motovedetta per permettere il trasporto dei turisti. (M.Fab.)