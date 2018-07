Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pierluigi Baima Bollone, professore emerito di medicina legale dell'università di Torino ed esperto di studi sindonici: cosa pensa di questa metodologia da scena del crimine?«Ho la massima stima per i ricercatori. Non mi risulta però che siano stati coinvolti esperti che studiano la Sindone. Ci sono cento anni e più di ricerca scientifica».Molte delle macchie di sangue risulterebbero incompatibili con una crocifissione...«Potrebbero esserci stati errori nella posizione del corpo. La crocifissione non è quella dell'iconografia classica con le braccia tese: nella realtà il braccio destro era ad angolo e quello sinistro teso. Mi pare molto improbabile che il tessuto della Sindone sia stato ritoccato, sarebbe stata una profanazione».Torna tuttavia l'ipotesi del falso.«Sono stato l'unico a fare rilevazioni sul sangue che è sulla Sindone nel 1978: abbiamo fatto esami, è sangue umano, abbiamo potuto estrapolare informazioni sul Dna. Oggi, con strumenti tecnologici affinati, confermiamo i risultati di allora. Non mi spiego perché ciclicamente tornino tesi scandalistiche». (V.Arn.)