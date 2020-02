Piergiorgio Bruni

Una macchina da gol precisa, costante e, soprattutto, letale. I numeri non lasciano spazio alle interpretazioni: nelle ultime 3 stagioni, da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste, escludendo ovviamente le ultime 7 gare del 2016 quando sostituì Pioli, nel confronto con Juventus e Inter, la Lazio è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti dopo le prime 21 partite. Quanti? Esattamente 138. Cinque in più dei bianconeri (133) e addirittura ben 29 oltre i nerazzurri (109). E non finisce qui. Perché se volessimo fare un bilancio degli ultimi 2 campionati, con l'aggiunta delle 21 partite giocate di questo torneo, immaginando che domani contro il Verona la squadra segni ancora, verrebbe fuori un altro dato straordinario: la Lazio avrebbe messo a segno praticamente gli stessi gol della Vecchia Signora. Ovvero, della squadra che, da 8 stagioni a questa parte, ha quasi cannibalizzato il calcio in Italia. Sommando le segnature delle annate 2017/2018 (89), 2018/2019 (56) e quelle attuali (52), infatti, si arriva a 197 reti. Un'enormità, visto che la Juve è ferma a 199. E il dato non smette di crescere, tanto da consentire al club del presidente Lotito, abile e sopraffino tessitore, il diritto di indossare l'abito bello e partecipare al gran ballo tricolore. Il merito di questa crescita esponenziale, giocatori a parte, come detto, va attribuito a Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza, fin dal suo esordio sulla panchina laziale, nell'aprile del 2016, in sostituzione dell'esonerato Pioli, ha data una precisa impronta di gioco, compattando il gruppo soprattutto a livello mentale. Le sue Lazio sono sempre state squadre equilibrate, dedite al sacrifico, ben coperte e con una dote essenziale: il pragmatismo. Pochi fronzoli, immediate ripartenze e attaccanti perfettamente in linea con la dimensione e gli obiettivi del club; uno su tutti Immobile che con Inzaghi ha firmato già 114 reti. Dati che, oltre a continuare a pagare, stanno regalando un sogno tricolore al popolo biancoceleste.

Martedì 4 Febbraio 2020

