Piergiorgio Bruni

Tante emozioni, qualche sorpresa e la solita Mercedes a vincere. Il GP d'Austria, prima prova del Mondiale 2020, se l'aggiudica Valtteri Bottas. Alle sue spalle, dopo una gara spregiudicata e complice una penalizzazione di 5' secondi combinata a Hamilton per aver colpito la Red Bull di Albon, si piazza un fantastico Leclerc. Sul gradino più basso del podio, allestito eccezionalmente sulla pista per le misure anti COVID-19, ci sale Norris con una rediviva McLaren. Male, invece, Vettel: il tedesco, con una vettura in difficoltà, ha chiuso decimo dopo essersi girato per evitare di tamponare Sainz Jr.

«La macchina spiega il 4 volte iridato era difficile da guidare e l'unica consolazione è aver dato il massimo. Un piccolo aiuto alla fine è arrivato comunque dalla safety car: il risultato finale, ovviamente, non è ciò che volevo». Di umore opposto, ovviamente, il compagno di team: «Abbiamo avuto un po' di fortuna con la sanzione a Lewis (Hamilton, ndr) e alcuni incidenti racconta Leclerc tuttavia avevamo come obiettivo cogliere ogni opportunità che ci si fosse presentata. C'è molto lavoro da fare, siamo ancora molto lontani: torneremo dove vogliamo, ma ci vorrà del tempo».

Prima della gara, Lewis Hamilton si è inginocchiato, come promesso; gesto come simbolico segno di protesta contro il razzismo, seguito da altri piloti tra cui il ferrarista Sebastian Vettel e da Leclerc che però è rimasto in piedi. Tutti i piloti indossavano una maglia nera con la scritta End racism#WeRaceAsOne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA