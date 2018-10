Piergiorgio Bruni ROMA - Uno scatto d'orgoglio di Kimi Raikkonen. Bello, emozionante

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Uno scatto d'orgoglio di Kimi Raikkonen. Bello, emozionante e inaspettato. Che riapre qualche flebilissima speranza sulla corsa della Ferrari al Campionato Costruttori e rimanda la festa iridata di Hamilton (terzo) di almeno 1 settimana, nel Gp del Messico. Lì, l'inglese, avrà un altro match point a disposizione e gli basterà arrivare settimo per colorare sul casco la quinta stella Mondiale. Il successo negli States di Iceman, a 5 anni di distanza dalla sua ultima volta sul gradino più alto del podio (Australia), 11 anni dopo l'incredibile titolo Piloti, nonostante possa essere paragonabile all'utilità che ha un cacciavite nel deserto, permette al Cavallino di guadagnare punti sulla Mercedes, ora a + 66 lunghezze in classifica (con ancora 129 a disposizione). «È stato un gran weekend dice il finlandese con la proverbiale, algida, disinvoltura e la macchina ha reso benissimo. Fin dall'inizio ho dovuto spingere al massimo perché quelli che mi stavano dietro non mollavano. Poi, nelle ultime tornate, pur avendo gli pneumatici praticamente finiti, sono riuscito a tenere a distanza Verstappen (secondo, dopo essere partito 18°, ndr). Avevo una velocità davvero importante e grazie a quella sono qui a festeggiare».Un ruggito, quello di Raikkonen, che non cancella i tanti errori fatti dalla scuderia durante l'annata. Alcuni evitabilissimi, altri figli della sfortuna, altri ancora commessi dal tutt'altro che impeccabile Vettel. Ed è proprio lui, ancora una volta, pure ad Austin, a far tribolare il muretto di Maranello. Il tedesco è riuscito nell'impresa di colpire Ricciardo al primo giro, durante un tentativo di sorpasso, finire in testacoda e ritrovarsi a scalare la consueta montagna di posizioni. Una rimonta che, però, non l'ha portato oltre il quarto posto.Troppo poco per meritarsi il Paradiso. «Tentativo di sorpasso avventato? Credo spiega stizzito il 4 volte campione del mondo con la Red Bull che dopo la gara sia facile parlare. Non sono certo che il contatto sia tutta colpa mia: volevo metterlo sotto pressione perché pensavo di attaccarlo più avanti. Non mi ha visto, mi ha chiuso e mi sono girato. Sono deluso dall'epilogo, sono deluso di aver dato un dispiacere al team». «La vettura? Siamo tornati indietro di un paio di step continua il tedesco e, a quanto pare, sembra essere di nuovo molto performante». Poi, sibillino, prova a raccontare la sua verità sul particolare momento che sta vivendo: «Non è un bel periodo per me conclude Vettel per diversi motivi. Ci sono altre cose diverse rispetto al passato, tuttavia nulla che non possiamo superare».riproduzione riservata ®