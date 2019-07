Piergiorgio Bruni

ROMA - Una vittoria accarezzata e, improvvisamente, sfumata. Proprio sul più bello. A una manciata di chilometri dal traguardo, dopo aver brillato per tutto il weekend. La fortuna, ancora una volta, non sorride a Leclerc. E alla Ferrari. Il pilota monegasco domina il Gran Premio di Austria, fino al giro 69, quando l'idolo di casa Verstappen lo sorpassa di forza, toccandolo, e volando verso il successo numero 6 in carriera. Un successo congelato, però, fino a ben oltre la premiazione. I commissari, infatti, decidono di non procedere (no further action) nei confronti del driver della Red Bull e lo fanno dopo ben 3 ore di camera di consiglio e nonostante un finto documento col logo della FIA che sosteneva il contrario. Seccato e sconfortato, a caldo, Mattia Binotto: «La Ferrari tuona il team principal durante la conferenza stampa crede che questa sia una decisione sbagliata: Leclerc non ha avuto lo spazio necessario e Verstappen lo ha spinto fuori dalla pista. Rispettiamo la decisione degli steward, ma è tempo di voltare pagina per la Formula 1. Dobbiamo lasciare i piloti liberi di lottare. Non siamo felici della decisione, tuttavia capiamo che è stata presa per lo sport». Un provvedimento sembrato ai più iniquo e che, forse, ancora una volta, spiega il momento storico-sportivo che sta vivendo la Ferrari. La situazione era piuttosto chiara in casa della Rossa fin dai primi momenti post podio: «Aveva fatto un tentativo nella stessa curva il giro prima raccontava Leclerc e mi aveva lasciato spazio. Nel secondo tentativo, in ogni caso, non mi è sembrato sportivo». Di parere opposto, invece, il vincitore: «L'ho mandato largo? È solo gareggiare, sennò bisogna chiudere la F.1». Fra i cosiddetti sospesi, invece, era rimasto Vettel: «Sono deluso per Charles (Leclerc, ndr) chiariva il 4 volte campione del mondo per lui e per la squadra non è giusto non aver vinto oggi (ieri, ndr)».

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

