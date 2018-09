Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Si strozza in gola, a 8 giri dal traguardo, l'irrefrenabile gioia dell'enorme marea rossa spalmata sugli spalti di Monza. Il boccone amaro, ancora volta, si chiama Lewis Hamilton. L'inglese, proprio in quel momento, si sbarazza di Kimi Raikkonen, secondo alla bandiera a scacchi, e vola verso il successo numero 6 della stagione. La vittoria dell'inglese, ottenuta anche grazie all'enorme lavoro (sporco) del compagno di team Bottas, terzo sul podio, lo fa schizzare nella classifica Mondiale a +30 punti su Vettel (quarto). Un gap che gli spalanca le porte del quinto titolo iridato. Stavolta, pure stavolta, però, è la Ferrari a dover recitare il mea culpa. Nonostante la macchina ormai sia la migliore del circus, gli errori individuali e di strategia stanno facendo tutta la differenza del mondo. Quello che alla vigilia doveva (e poteva) essere il giorno della doppietta del Cavallino, si è trasformato in un pomeriggio di passione. La gara di Vettel è praticamente finita pochi metri dopo il via, alla Roggia, quando è andato lungo in frenata e la sua anteriore destra è piombata nella fiancata della vettura di Hamilton. Testacoda e rottura dell'ala anteriore lo hanno spedito in ultima posizione. Discorso a parte per Raikkonen, vittima di una usura sconsiderata delle gomme e non molto brillante nel duello con le Frecce d'Argento. «Dopo il via spiega Vettel nel paddock ho provato a passare Kimi (Raikkonen, ndr) alla curva 1 e lui ha aperto il freno, poi ho riprovato andando a sinistra e sono rimasto lì per ritentare, ma Lewis (Hamilton, ndr) ha visto lo spazio, si è infilato e non sapevo più dove andare. Ci siamo toccati: lui ha avuto fortuna, io no. Poteva anche andarmi peggio e non prendere punti. Il distacco è ampio, tuttavia c'è margine di recupero anche se non sarà facile». Per niente soddisfatto, Raikkonen: «Il pacchetto era forte racconta il finlandese, al 100esimo podio in carriera ma avevo un problema alla mia ruota posteriore. Abbiamo dato il 100% e mi sono dovuto accontentare del piazzamento d'onore». Scuote gli animi, invece, Maurizio Arrivabene: «Innanzitutto incalza il team principal della Ferrari voglio dire grazie ai tifosi. Purtroppo, ci è mancato qualcosina, comunque non si molla di un centimetro. Ordini di scuderia? Noi assumiamo piloti, non maggiordomi. Anche a voler dare ordini di squadra rischi di sbagliare. Darli in partenza è da folli, mentre in gara è un altro discorso, soprattutto se riesci a mettere in un sandwich il tuo avversario».riproduzione riservata ®