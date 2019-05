Piergiorgio Bruni

ROMA - Se n'è andato in silenzio. Con la stessa riservatezza orgogliosa con cui aveva vissuto e regalato emozioni. Niki Lauda si è spento in una clinica privata svizzera, dov'era ricoverato per problemi ai reni e stava svolgendo un trattamento di dialisi. «Con profondo dolore annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dall'affetto dei suoi cari», recita la nota inviata dalla sua famiglia alla stampa. Settant'anni compiuti lo scorso febbraio, austriaco, è stato in 3 edizioni campione del mondo di Formula 1: nel 1975 e nel 1977 con la Ferrari, nel 1984 con la McLaren. Tre, come le sue vite vissute: prima, dopo l'incidente e da manager. Sì, perché l'esistenza del pilota viennese ha sempre oscillato fra l'incredibile razionalità della propria natura e la follia dell'imprevisto. Come nell'agosto del 1976, quando al Nurburgring rimase gravemente ustionato e, ferito, per giorni lottò fra la vita e la morte. Si rialzò a tempo di record e tornò in pista per riprendere immediatamente da dove era stato costretto a lasciare. Abbandonate le gare, nel 1985, iniziò dapprima l'avventura imprenditoriale fondando 2 compagnie aeree e, contemporaneamente, si dedicò alla tv nel ruolo di commentatore tecnico. Dopo aver svolto consulenze per la Jaguar e per Maranello, dal 2012 diventava presidente non esecutivo della scuderia Mercedes AMG F1. «Il nostro team ricordano i tedeschi ha perso una luce guida: era sempre brutalmente onesto e assolutamente leale». Emozionante il tributo di Hamilton: «Non sarei nemmeno stato in questa squadra se non fosse stato per te. Dio si prenda cura della tua anima, grazie per essere una luce brillante nella mia vita». La Ferrari, invece, su Twitter scrive: «Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi», mentre il team principal Binotto rammenta «con affetto quella volta in cui mi disse che con il mio approccio svizzero sarei stato la persona adatta a mettere ordine nell'italianissima Ferrari». Luca di Montezemolo, invece, si lascia sopraffare dalla commozione: «Sei stato un grande Campione, un Campione del Mondo in pista e fuori, un amico sincero, un uomo diretto e onesto». Prost, infine, lo celebra così: «E' stato soprannominato il computer' dice il francese tuttavia era uno che sapeva distinguere tra lavoro e privato».

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

