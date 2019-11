Piergiorgio Bruni

ROMA - Nel giorno della rinascita Red Bull grazie a Max Verstappen, al terzo successo stagionale, davanti alla sorprendente Toro Rosso di Gasly e alla McLaren di Sainz, che sfrutta una penalizzazione di Hamilton (terzo al traguardo), il gran premio del Brasile fa da cornice al disastro della Ferrari. Uno scempio inaspettato e imbarazzante, che si consuma a una manciata di giri dal traguardo quando Vettel e Leclerc, rispettivamente terzo e quarto, si toccano dopo una bagarre e finiscono entrambi fuori. Risultato? Rottura della sospensione anteriore per il monegasco, foratura per il tedesco e figuraccia in mondovisione. «Peccato per la squadra racconta, a caldo, Vettel potevamo portare a casa un risultato migliore. Eravamo in lotta, una lotta aggressiva. Alla chicane della curva 1 sono uscito meglio, poi, pensavo di essere già passato e non so perché ci siamo toccati. Se ho chiuso Charles? Io andavo dritto...».

Atteggiamento simile, apparentemente conciliante, anche da parte del compagno: «L'episodio spiega Leclerc sarà da analizzare col team. Responsabilità? Non vorrei parlarne. Alla fine siamo maturi per capire che queste cose capitano, era il momento sbagliato perché stavamo lottando per il podio. Sono dispiaciuto, ma anche sicuro che il rapporto con lui rimarrà uguale». Durissimo, invece, Mattia Binotto. «Ho già parlato con entrambi i piloti tuona il team principal di Maranello ancor prima che rilasciassero interviste. Non voglio giudicare ora chi ha sbagliato o meno, lo faremo vedendo i video: devono comunque capire che così non va e che le colpe le hanno entrambi». «Non faremo il debriefing post gara conclude l'ingegnere per dare un segnale: siamo delusi e dispiaciuti. Erano liberi di gareggiare tra di loro, però sono piccoli errori che si pagano come squadra».

riproduzione riservata ®

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA