Piergiorgio Bruni

ROMA - E' Lewis Hamilton a piazzare la zampata che interrompe la striscia positiva di 3 vittorie consecutive della Ferrari. A Sochi, con il consueto pizzico di fortuna, il pilota della Mercedes conquista l'82esimo successo in carriera, nono stagionale, allunga in classifica (+73 punti) sul compagno di team Bottas, secondo al traguardo, e mette definitivamente le mani sul suo sesto titolo iridato. In Russia, la beffa per la Rossa si consuma al 28esimo giro, quando Vettel va out per un problema alla parte ibrida del motore: il ritiro dà la possibilità alle Frecce d'argento, grazie alla virtual safety car, di fermarsi, cambiare le gomme e balzare al comando, scalzando Leclerc. Il monegasco, uscito poco prima del pit stop, non può far altro che mettersi in coda per 30 tornate e sperare nel miracolo. Il miracolo, però, non avviene e deve accontentarsi del gradino più basso del podio. «Il nostro ritmo spiega il Predestinato è stato abbastanza costante, peccato che la seconda macchina non sia arrivata in fondo. La Mercedes, comunque, si dimostra sempre molto forte e i dati dicono che in gara sono addirittura più performanti rispetto alla qualifica. Il futuro? Dobbiamo guardare avanti e lavorare ancora di più sul passo gara, tuttavia credo il podio fosse il miglior risultato da poter raggiungere oggi (ieri, ndr)». Poi, una battuta sul sorpasso di Vettel al via e l'ordine di scuderia ristabilito dopo la sosta: «Dobbiamo parlare nel team conclude per capire meglio perché non ci siamo invertiti prima». Nerissimo, Vettel: «Certamente ammette amareggiato il tedesco non siamo contenti: ho avuto una buona partenza, veloce il primo stint e sono riuscito ad allungare. Dopo il pit stop, però, non so perché la macchina abbia avuto un problema: la batteria è rimasta senza energia e mi hanno fermato».

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

