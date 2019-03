Piergiorgio Bruni

ROMA - E' arrivato a Roma in punta di piedi, accompagnato da qualche dubbio e col difficile compito di rimpiazzare Biglia. In neppure due anni, però, Lucas Leiva ha stravolto ogni previsione, zittito gli scettici e con grande caparbietà si è preso la Lazio. Oggi è un giocatore insostituibile nel centrocampo biancoceleste e l'accordo per il rinnovo del contratto trovato in queste ore, con scadenza 2022 (quando avrà 35 anni) a circa 2,4 milioni più bonus, dimostra quanta fiducia ripongano su di lui a Formello. Una stima ricambiata ampiamente. Il brasiliano, infatti, oltre a primeggiare nelle graduatorie di rendimento nostrane, si è guadagnato la quinta posizione fra i migliori interditori dei 5 maggiori campionati del continente. Una particolare classifica, stilata da France Football, che lo vede con una media di contrasti vinti pari a 3,8 a partita, preceduto soltanto da Idrissa Gueye dell'Everton, Ibrahim Sangarè del Tolosa, Otavio del Porto e Wan-Bissaka del Crystal Palace. Insomma, un muro che difficilmente lascia scappare gli avversari. Merito suo, sicuramente, ma anche di chi gli sta accanto e lo accompagna durante le varie fasi di gioco. Senza di loro, Leiva non godrebbe di quella libertà che gli consente sia di fare schermo davanti la difesa, sia di far ripartire l'azione. Caratteristiche vitali per gli equilibri di Inzaghi: la sua assenza di quasi due mesi, tra novembre e dicembre scorsi, dopo l'infortunio col Marsiglia e la ricaduta col Sassuolo, è coincisa con una flessione della squadra. Ora, il peggio è alle spalle e il numero 6 biancoceleste non vuole più fermarsi. Così come Lulic e Parolo, pure loro prossimi a legarsi a vita alla Lazio e pronti a siglare, non prima dell'estate, un prolungamento fino al 2021. Intanto, però, la corsa Champions non aspetta e, dopo due giorni di riposo, il gruppo si ritroverà stamattina a Formello in vista della doppia trasferta con Inter (domenica sera) e Spal (mercoledì 3 aprile). Da verificare soltanto le condizioni di Radu, vittima di un trauma contusivo alla caviglia durante l'amichevole di sabato scorso con la Primavera. Da Formello a Viterbo: secondo viterbonews24.it l'ex biancoceleste Matuzalem, 4 giorni fa, in evidente stato confusionale, sarebbe stato portato in ambulanza e successivamente ricoverato all'ospedale Belcolle.

