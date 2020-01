Piergiorgio Bruni

ROMA - Cresce anche a Roma, come tradizione, la febbre di Super Bowl. Anche quest'anno, come tradizione, appassionati e curiosi potranno godersi il Big Game di Miami all'Hard Rock Cafe di via Veneto. L'evento inizierà intorno alle 23 di domenica e proseguirà per tutta la notte fra spettacoli, divertimento e cibo made in USA. Ospiti d'eccezione i componenti della Legio XIII Roma ASD, rappresentata da giocatori e dirigenti. La parte coreografica della manifestazione, ovviamente durante le pause del match, invece, sarà curata dalle Miss Shake Cheerleaders.

SCOMMESSE FOLLI - Anche il mondo del betting, soprattutto quello statunitense, è scatenato in attesa della sfida. Jeff Stoneback, direttore delle operazioni commerciali di MGM Resorts International, ha affermato che uno scommettitore ha puntato 550 mila dollari sulla vittoria dei Kansas City Chiefs di un punto. Non solo. Secondo le stime dell'AGA, l'American Gaming Association, gli americani scommetteranno 6,8 miliardi di dollari complessivi sul Super Bowl, tre milioni di scommettitori in più rispetto all'evento dello scorso anno. Che record!

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

