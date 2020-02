Piergiorgio Bruni

ROMA - «Battere il Verona sarebbe importantissimo, ma mancano ancora 17 partite». Simone Inzaghi cerca di gettare acqua sul grande falò di entusiasmo che avvolge l'ambiente della Lazio. La sfida di stasera contro l'Hellas, ai più, appare come una semplice formalità nella costante rincorsa al Paradiso. «Vincendo spiega vorrebbe dire arrivare al secondo posto, tuttavia avremo di fronte un avversario difficile che considero la sorpresa del campionato. Hanno tanti punti e nessuno gli ha regalato nulla: sono organizzati, corrono e hanno fisicità». La strada, però, è sempre piena di difficoltà. Pure di natura emotiva, con le pressioni che aumentano. «Dobbiamo rimanere spensierati e molto umili nel preparare la partita evidenzia il tecnico di Piacenza ma su questo sono tranquillo: basta vedere il match che abbiamo fatto contro la Spal. Le vittorie, comunque, aiutano a recuperare energie mentali e fisiche». E regalano sicurezze nei propri mezzi: «La squadra chiarisce Inzaghi ha la giusta consapevolezza perché siamo qui da quattro anni, abbiamo vinto trofei importanti e dimostrato un buon calcio». Una coesione evidenziata anche dall'intesa tra gli attaccanti: «Uno dei segreti di questa squadra prosegue è il gruppo. Penso a Caicedo, Immobile e Correa: vedo che chiunque segni, il più contento del gol è comunque il compagno di reparto». Piuttosto abbottonato sul fronte formazione. Con la gara di stasera e quella di domenica a Parma, logicamente, servirà l'apporto di tutti e sarà necessario un minimo di turn over: «Sceglierò i giocatori che mi possono garantire una buona tenuta perché sarà dura dal punto di vista fisico. Lulic? Sta bene ed è a disposizione». Ancora out, invece, Cataldi e Correa. «Il loro rientro confida l'allenatore è a buon punto. Vediamo se potremo recuperarli per la trasferta al Tardini o se arriveremo direttamente alla sfida contro l'Inter». Abbastanza sereno pure nell'affrontare il discorso diffidati (Acerbi, Cataldi, Felipe, Immobile, Milinkovic e Radu): «E' un problema che si è verificato taglia corto Inzaghi perciò non penso che le mie decisioni saranno influenzate da questo problema. L'unica cosa che mi può influenzare sono gli acciacchi».

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

