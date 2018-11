Piergiorgio Bruni ROMA - A due settimane dal meritatissimo titolo Piloti, Lewis

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - A due settimane dal meritatissimo titolo Piloti, Lewis Hamilton continua a cannibalizzare la stagione. Sul circuito di Interlagos, teatro di storiche e leggendarie battaglie, nella penultima prova del Mondiale, il pentacampeon conquista la vittoria numero 10 dell'annata e regala alla Mercedes anche il Campionato Costruttori (+67 punti sulla Ferrari). Il quinto consecutivo. Dietro l'inglese, sul podio brasiliano, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Sfortunatissimo, però, il driver della Red Bull, speronato con veemenza da Ocon (definito poi «un idiota») in fase di doppiaggio, a pochi giri dalla bandiera a scacchi, mentre era in testa e si avviava verso un pregevole successo. Pomeriggio anonimo e maledettamente faticoso, invece, per Vettel. Chiamato all'ennesimo miracolo sportivo, nel disperato tentativo di contribuire a rincorrere un'affermazione assente da ben 2 lustri nella bacheca del Cavallino, fin dalla partenza il tedesco si è ritrovato a combattere con problema a un sensore che non soltanto gli ha impiccato i (pochissimi) propositi iridati, ma lo ha relegato in sesta posizione. «È stato un GP difficile spiega il tedesco non sono contento del piazzamento, comunque ho cercato di fare il massimo. La Mercedes? Sono stati più forti di noi e possiamo soltanto congratularci». Complimenti che Hamilton si prende tutti: «I ragazzi del team racconta felicissimo hanno lavorato davvero sodo. Siamo stati uniti e, alla fine, abbiamo raggiunto pure questo importantissimo obiettivo». Non si lamenta troppo neppure Raikkonen: «Com'è stata? Credo una buona gara chiarisce Iceman anche se non semplice. Le gomme non erano malaccio, tuttavia avevo difficoltà a sorpassare specie in curva 1».riproduzione riservata ®