Piergiorgio Bruni

«Non andiamo via con troppa delusione, ma con voglia di guardare cosa non ha funzionato per migliorare in vista delle prossime gare». Mattia Binotto, team principal della Ferrari, non si scompone. Anzi, col consueto fare serafico, guarda avanti. Dove? Difficile dirlo, visto che la sue parole arrivano dopo l'ennesimo weekend opaco e la terza doppietta Mercedes in altrettante gare disputate. Uno strapotere talmente evidente da ridicolizzare gli avversari. Rosse, in primis. Nel giorno del millesimo gran premio della F1, le Frecce d'Argento cannibalizzano pure la Cina: primo Lewis Hamilton, al 75esimo successo personale in carriera, il sesto sul circuito di Shangai, poi il compare Valtteri Bottas e, a seguire, Sebastian Vettel. Quinto, invece, Leclerc. «Io sacrificato? No, voglio arrivare a dire una cosa simile spiega il monegasco a chi gli chiede lumi sulla decisione del muretto di far passare il compagno di team dopo appena una decina di giri siamo una squadra e oggi (ieri, ndr) abbiamo tentato di fare il miglior lavoro per tutti. Purtroppo, non è andata come speravamo».

Un concetto ampiamente ribadito da Vettel. «Abbiamo cercato di battagliare con la Mercedes racconta il tedesco sfortunatamente, però, erano troppo veloci. Stiamo ancora imparando a conoscere la nostra macchina: è buona, ma non riusciamo a sfruttarla come vorremmo. Dal punto di vista della power unit siamo contenti, in termini di telaio dobbiamo lavorare ancora di più». Il trend stagionale, comunque, non lascia grande spazio all'ottimismo: rispetto a 12 mesi fa, la Ferrari ha 2 vittorie in meno e già 57 punti da recuperare nella classifica Costruttori. «È stata una gara opposta a quella del Bahrain (la precedente, ndr) conclude Binotto il che evidenzia un fattore: le cose possono essere ribaltate. È chiaro, in ogni caso, che abbiamo ancora molto da lavorare».

