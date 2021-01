Piergiorgio Bruni

L'Italia dello sport ce l'ha fatta. L'ultimo atto del Governo Conte bis, prima delle dimissioni del Premier, restituisce al Comitato Olimpico Nazionale Italiano piena autonomia finanziaria e operativa. Di fatto, il decreto-legge approvato ieri mattina in extremis blocca il provvedimento di sospensione del CONI da parte del CIO (Comitato Olimpico Internazionale). La decisione sarebbe stata ratificata oggi, nella riunione dell'Esecutivo Cio, e avrebbe costretto l'Italia a gareggiare alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza la propria bandiera tricolore. Peggio, in caso di medaglie d'oro vinte, i nostri atleti non avrebbero potuto ascoltare l'inno nazionale. È andata bene, invece, anche se in tanti hanno temuto il peggio.

Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano e uno dei dirigenti italiani più quotati a livello internazionale, era tra gli scettici. Poi, qualcosa è cambiato.

«Temevo il peggio, ma solo perché la difficile situazione politica del Paese non mi faceva essere ottimista per le decisioni dell'ultimo istante. Sapevo che eravamo sul filo ed ero preoccupato. Lo sport italiano non avrebbe meritato provvedimenti così mortificanti. È stata sancita, invece, l'autonomia funzionale e gestionale del Coni, un provvedimento giusto, che riafferma un principio di indipendenza che è alla base della nostra storia e della nostra mission».

Perché in Italia si deve arrivare sempre al fotofinish in tutte le decisioni politiche, anche le più importanti?

«I confronti politici sono sempre importanti, ma a volte trascinano talune situazioni troppo oltre; così poi nascono i problemi».

Ha mai avuto la sensazione che una parte della politica non gradisse l'autonomia del Coni e quindi dello sport italiano?

«Devo ammettere che ho registrato in questo periodo, a livello di dichiarazioni, un certo attivismo sul tema sport e sulla sua autonomia. Per alcuni aspetti condivisibile, per altri meno».

Risolti i problemi con il Cio, quali sono le criticità che lo sport italiano dovrà ancora affrontare per guardare al futuro con più serenità?

«In primis, la gestione della governance. E' necessario mettere in atto semplificazioni, dando indicazioni chiare di ruoli e di competenze da mettere in campo nel mondo dello sport».

Sullo sfondo, c'è l'ombra lunga di Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo da tempo a rischio. Si disputeranno o dovremo rinunciarci?

«Si faranno, ma non so in che modo. Dipende da diverse variabili, non tutte legate al Cio e al governo giapponese. Di sicuro, e aggiungo purtroppo, dovremo abituarci: non saranno uguali a quelle che abbiamo visto fino a oggi».

