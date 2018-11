Piergiorgio Bruni Gli arbitri del Lazio si fermano. Nessun direttore di gara,

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniGli arbitri del Lazio si fermano. Nessun direttore di gara, infatti, sarà inviato questa settimana sui campi delle partite in programma nei campionati dilettanti della regione costringendo di conseguenza allo stop i tornei. Una decisione forte, quella dell'Aia, presa per «sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti sulla violenza nel calcio» e resasi necessaria dopo il drammatico episodio accaduto domenica scorsa al campo Francesca Gianni di San Basilio (problematica periferia a Nord-Est della Capitale), al termine del match tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, quando due persone hanno aggredito un giovane fischietto, Riccardo Bernardini, 24 anni di Ciampino.Un atto talmente vile e forte, da richiamare l'attenzione anche del Ministro dell'Interno: «Solo quest'anno ha evidenziato Salvini durante un evento organizzato dalla Polizia 300 ragazzi sono stati picchiati. È follia. Gli arbitri non sono soltanto quelli di Milan-Juve, ma sono i 35mila che ogni settimana girano per i campi italiani». Stamani il vice Premier assieme al Sottosegretario Giorgetti incontrerà al Viminale il numero 1 dell'Aia, Nicchi, per studiare qualche possibile iniziativa. Una strada che vorrebbe intraprendere pure il presidente della Regione Lazio: «Siamo disponibili fa sapere Zingaretti a fare la nostra parte per sviluppare progetti e campagne di sensibilizzazione sull'argomento».Non è mancata, infine, la dura presa di posizione della Federcalcio. «Quando successo spiega il neo presidente Gravina è la testimonianza di una cultura che dobbiamo cambiare: chi fa simili gesti non può far parte del nostro mondo. Studieremo provvedimenti drastici per fermare questa deriva, arrivando fino all'esclusione dei club qualora dovessero emergere responsabilità». Una piaga questa della caccia agli arbitri diffusa in tutto il mondo. Ieri la Bbc ha raccontato la storia di Daniel Sweeney, arbitro malmenato in Irlanda dopo una partita dilettantistica: frattura in entrambi i lati della mascella, zigomo rotto e plurifratture al naso.riproduzione riservata ®