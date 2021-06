Piergiorgio Bruni

È il miglior narratore sportivo italiano. Federico Buffa accende la passione, ma anche il genio. È un simbolo di Sky Sport e, proprio in questi giorni, è in programmazione il suo ultimo lavoro: van Basten 88, il gol più bello, segnato proprio agli Europei, che vuole essere un omaggio alla competizione assoluta protagonista di queste settimane.

Quello contro il russo Dasaev nell'88 è stato davvero il più bel gol mai segnato agli Europei di calcio?

«Tra quelli che ho visto con i miei occhi, direi proprio di sì. Sublime».

Che Europei stiamo vivendo?

«Non sono molto convinto della formula: dà dei vantaggi esagerati a chi può giocare in casa. È stata una scelta inclusiva soltanto in apparenza: ribalta il concetto di equità competitiva».

Vista la situazione pandemica e la variante Delta, corretto programmare la Final Four a Wembley davanti a 60mila spettatori?

«Mi sembra tutto fuorviante, specialmente perché nessuno può opporsi al concetto di emergenza. Le ragioni del business superano quelle della logica. È dalle Olimpiadi del 1936 che il mondo politico si è appropriato dello sport per ragioni alternative».

Black Lives Matter: giusto o sbagliato inginocchiarsi?

«È sbagliato il principio, tutto deriva da lì. Resto sempre molto interdetto davanti al fatto che si prenda in esame il simbolo senza, però, guardare alla storia. Il mondo dello sport che cosa fa di concreto contro il razzismo? È tutto formale, non sostanziale».

L'apparenza, quindi, può ingannare?

«Non mi interessa che i giocatori s'inginocchino perché è una liturgia che non porta a nulla. Alla fine, purtroppo, se serve, non sospendono le gare e non squalificano i calciatori».

Qual è la storia da raccontare di questi Europei?

«Quella dello scudo umano che i giocatori danesi hanno fatto col loro numero 10 Eriksen, quando si è sentito male. Si pensa alle popolazioni del Nord Europa, immaginandole fredde, e invece hanno un concetto di solidarietà straordinario».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA