Piemonte, per gli exit poll vince il centrodestra

I risultati veri si sanno oggi. Ma secondo gli exit poll per la poltrona di governatore in Piemonte in testa c'è il centrodestra di Alberto Cirio (foto sotto).

Cirio è accreditato tra il 45% e il 49%, contro il governatore uscente Sergio Chiamparino tra il 36,5% e il 40,5%. Staccato Giorgio Bertola, del Movimento 5 Stelle, per il quale la forchetta è tra il 12% e il 16% (cinque anni fa aveva sfiorato il 21,5%). Confinato all'irrilevanza Il Popolo della Famiglia, con Walter Boero, che non supererebbe l'1%. L'ultima Regione del Nord in mano al centrosinistra secondo i sondaggi quindi andrebbe al centrodestra, che l'aveva fino alla caduta di Roberto Cota (Lega) per gli scandali di cinque anni fa. Con conseguenze anche sugli equilibrio nazionali: un Movimento 5 Stelle ridimensionato, là dove amministra il capoluogo con Chiara Appendino, potrebbe indebolire ancora di più Luigi Di Maio nell'ormai quotidiano braccio di ferro con l'alleato del Carroccio. Di contro, un buon risultato di Fratelli d'Italia potrebbe offrire a Matteo Salvini la sponda per una nuova maggioranza. Le variabili sono numerose anche sull'altro fronte, col Pd che dal Piemonte spera di cominciare la risalita grazie a un candidato d'esperienza come Chiamparino

Lunedì 27 Maggio 2019, 05:01

