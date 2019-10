PICCOLO ELISEO

SERATA MARENCO

Con Renzo Arbore

Pierluigi Battista cura il ciclo Risate a regola d'arte che prenderà il via oggi alle 20,30 con la Serata Marenco durante la quale Renzo Arbore proporrà un'antologia delle maschere più conosciute del grande interprete, per conoscerne origini, aneddoti, retroscena. Mario Marenco è stato una grande scoperta del duo Arbore-Boncompagni che diede vita a quel concentrato di intelligenza e comicità radiofonica che fu Alto gradimento. Il ciclo proseguirà con Serata Fantozzi che avrà come ospiti Giovanni Benincasa e Demo Mura (11 novembre) a raccontare le imprese di Paolo Villaggio. Infine la Serata Flaiano durante la quale Enrico Vanzina parlerà di un gruppo di geniali intellettuali che comprende anche Marchesi, patti, campanile (25 novembre). Ingr, libero teatroeliseo.com

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

