Piccolo di tre anni cade dal balcone: è in coma

Stava giocando con il fratellino sul balcone di casa. Si passavano una palla, mentre i genitori erano in casa. Ma la palla è saltata oltre il parapetto e lui, tre anni appena, nel tentativo di fermarla è precipitato in strada. Ora è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in condizioni gravissime.

Dramma nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, il paese di Vasco Rossi, in provincia di Modena. Il bimbo di origini marocchine è vivo solo perché l'appartamento in cui vive con la famiglia si trova al primo piano. Il bimbo è precipitato da un'altezza di tre metri ed ha battuto con violenza la testa a terra. La madre è corsa in strada per soccorrerlo e si è subito accorta della gravità delle ferite. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna: è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del dramma.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA