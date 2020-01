Piccola Volpe è una storia che tutti vorremmo vivere. Un'amicizia, in un mondo in cui gli animali si misurano con gli uomini. La Piccola Volpe è piuttosto curiosa, nonostante il papà le suggerisca di stare più attenta. Ed è per la curiosità che infila il musetto in un barattolo, senza riuscire più a toglierlo. Ma per fortuna un bimbo, con cui si erano già scambiati degli sguardi, arriva ad aiutarla. Un libro dove sogno e realtà si intrecciano, dove il pelo rosso, quasi fluo, della volpe è mosso dal vento, il bambino fa merenda sulla spiaggia e i cuccioli i giocano tra di loro. Il racconto è delizioso e le illustrazioni di Marije Tolman, che mescola fotografie rielaborate a figure illustrate, rendono questo albo unico. L'illustratrice ha anche vinto, con il padre, il prestigioso Bologna Ragazzi Award nel 2010. Dai sette anni.

Piccola volpe di E. V. D. Vendel,

Il Castoro, 15 euro

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

