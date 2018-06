Piccola Spagna, prima senza meriti

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Pareggio fortunoso e passaggio del turno, come prima del girone B, per la Spagna. La squadra di Hierro, soffrendo le pene dell'inferno, impatta 2-2 contro un ostico e muscolare Marocco. Lo fa a pochi istanti dalla fine della gara, quando già si stava prefigurando una figuraccia storica, e ci riesce acciuffando anche la parte più agevole (sulla carta) del tabellone degli ottavi, quella che la vedrà domenica affrontare i padroni di casa della Russia.L'inizio del match è perfettamente in linea con la logica del ranking: gli iberici attaccano, gli avversari si compattano e tentano, timidamente, a ripartire. Il pasticcio, tuttavia, è pronto per essere messo in tavola: al 14', Sergio Ramos non si capisce con Iniesta, Boutaib si avventa sulla palla, s'invola verso la porta, e di piattone sinistro porta in vantaggio i suoi.I festeggiamenti dei tifosi nordafricani, però, durano il tempo di un caffè e una sigaretta: Iniesta si fa perdonare per la precedente fesseria, serve palla in area a Isco che, di precisione, la spedisce sotto la traversa e fa 1-1. Da qui in avanti la sfida s'innervosisce e si va a risposo con ben 4 giocatori del Marocco ammoniti in rapida successione. Nella ripresa non cambia molto il canovaccio della gara: la Spagna fa il solito (ma sterile) possesso palla, la formazione di Renard prova a farsi vedere in contropiede. Al 55', Amrabat scarica un destro che si stampa all'incrocio dei pali, mentre dall'altra parte Isco sfiora il gol di testa. Nel momento di maggior sforzo spagnolo, puntuale, arriva la doccia gelata: sugli sviluppi di un corner, En-Nesyri sale in cielo, buca De Gea e fa 2-1. Il vantaggio, però, non ha vita lunga: al 91' Iago Aspas, sul filo del fuorigioco, di tacco firma il pareggio. L'arbitro Irmatov dapprima annulla, poi consulta il VAR e convalida.riproduzione riservata ®