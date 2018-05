Picchiato dalla banda di rapinatrici

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaStrattonato e malmenato dopo essere stato circondato da quattro giovani donne di etnia rom che lo hanno rapinato del portafogli. È accaduto ieri a Roma su un vagone della metro A tra le stazioni Repubblica e Termini e dopo aver preso il portafogli, le quattro donne hanno cercato di darsi alla fuga.Ma la vittima non si è persa d'animo e non le ha mai perse di vista chiamando la polizia e rimando sempre in contatto con la sala operativa, è riuscita a farne arrestare una alla stazione Termini. Delle altre tre al momento si sono perse le tracce, ma gli agenti stanno lavorando alla loro identificazione. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Spinaceto, in servizio di vigilanza alla stazione. La donna, 21 enne, in Italia senza fissa dimora è stata arrestata per rapina aggravata in concorso con altre donne.Ma quello di ieri non è il primo caso. Basta ricordare quello accaduto a Spagna due mesi fa: sorpresi a scippare in metropolitana, inseguono il passeggero che li ha fermati e lo accerchiano minacciandolo. Dopo essere stati spinti fuori dalla metro, i due non si arrendono e lo inseguono fuori dalla stazione per fargliela pagare.Scortato da un vigilante fino all'uscita, Andrea pensa che la questione sia chiusa finché non trova i due che lo aspettano fuori, in pieno centro. «Non fotografarmi o ti spacco», lo minaccia il più giovane dei due, che non avrà più di 13 anni, mentre l'altro rincara: «E' la prima volta, se lo rifai ti meno». Le immagini, riprese in un video, hanno fatto il giro del web: i due accerchiano il malcapitato, lo insultano e cercano di spaventarlo, fino a lanciargli contro un fusto di birra trovato sul marciapiede. I passanti guardano ma non intervengono. Una scena che si ripete quotidianamente sui mezzi pubblici della Capitale: la vigilanza non interviene e i pochi passeggeri che si azzardano ad alzare la voce vengono intimiditi e minacciati.