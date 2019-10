Picchiata dal papà a 4 anni con scopa e cucchiaio

«Ho fatto cadere il bicchiere, l'ho rotto. Allora papà è venuto e mi ha dato le botte». Una confessione da brividi quella fatta da una bimba di 4 anni agli agenti della squadra mobile di Foggia. La piccola - alla presenza di una neuropsichiatra infantile - ha confessato di essere stata picchiata e maltrattata per mesi dal padre e dalla sua nuova compagna. Alla coppia, 27 anni lui, 24 lei, è stato immediatamente impedito di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla vittima. «Papà mi ha accecata con il cucchiaio» - ha detto la bambina durante l'interrogatorio. Poi ha fatto riferimento anche alle botte ricevute dalla donna: «Stava lavando a terra e con la scopa mi ha colpito in testa». Le dichiarazioni sono state confermate anche dai referti medici che hanno evidenziato lividi sul lato destro del viso all'altezza delle tempie e sulle gambe. A sporgere denuncia è stata la nonna della vittima (a cui la bimba è stata affidata) che ha raccontato il calvario della nipotina. Tra i tanti episodi di violenza, l'ultimo risale allo scorso primo settembre quando il padre ha colpito la figlia in faccia con un cucchiaio per farla smettere di piangere.

(M.Poi)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA