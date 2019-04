Picchia la sua ex moglie

I carabinieri hanno arrestato a Fiumicino un 42enne, con precedenti, che, per futili motivi, ha aggredito l'ex compagna. I militari hanno individuato e bloccato l'uomo in strada proprio mentre stava infierendo sulla donna e anche sul padre di quest'ultima, che stava tentato di difenderla. Prontamente immobilizzato ed ammanettato, è stato portato nel carcere di Civitavecchia, mentre la donna e il padre, soccorsi dai militari, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Ad Acilia, nell'entroterra di Ostia, invece, nel corso dei numerosi servizi di vigilanza effettuati, i carabinieri hanno fermato e sottoposto a controllo un 48enne originario della Liguria, con precedenti. L'uomo, a seguito di un'accurata perquisizione effettuata anche presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi stupefacente e, pertanto,denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti; la droga (marijuana e hashish) è stata sequestrata.

