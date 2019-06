Piazza Venezia un mezzo ko

Circolazione completamente paralizzata, ieri mattina, a piazza Venezia e in tutte le zone circostanti, dopo che un autobus in transito all'altezza del Campidoglio si è fermato in mezzo alla strada e il conducente non è riuscito a farlo ripartire. È accaduto poco dopo le 9.30, in pieno orario di punta del centro storico.

Il mezzo si è bloccato a causa di un guasto meccanico e l'autista non è riuscito a proseguire la marcia. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti del I Gruppo (Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale, chiamati all'oneroso compito di consentire la rimozione e lo spostamento dell'autobus da un lato e di regolare il traffico dall'altro. Centinaia di automobilisti, infatti, si sono ritrovati improvvisamente imbottigliati intorno a piazza Venezia e sulle vie limitrofe, da via IV Novembre a via del Corso, passando per via del Plebiscito e via delle Botteghe Oscure. Il traffico è rimasto congestionato a lungo, anche per consentire la pulizia del manto stradale da vistose macchie di liquido del radiatore, caduto dall'autobus rimasto fermo in un punto decisamente caotico del centro storico per via della ridotta larghezza della carreggiata e della notevole quantità di autovetture in transito.(E. Chi.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA