Piazza Venezia, proteste e scontri

È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare i manifestanti che ieri nel primo pomeriggio hanno portato in piazza un sit- in di protesta. Non c'era stato alcun preavviso né era stata ottenuta alcuna autorizzazione per la manifestazione che ha occupato piazza Venezia. Circa 300 persone si sono radunate di fronte alla Bocca della Verità per poi raggiungere, in corteo, l'Altare della patria: la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le misure anti-Covid contenute negli ultimi Dpcm.

Secondo le ricostruzioni, in piazza tra i manifestanti erano poche le mascherine indossate e c'era un gruppo di gilet arancioni e di ultras. La polizia è intervenuta e ci sono stati anche alcuni fermi: non ci sono stati scontri né momenti di tensione tra manifestanti e agenti. Fermate e denunciate 11 persone. Inevitabilmente ne ha risentito anche il trasporto pubblico che ha riportato forti ritardi e deviazioni sulle corse che, nella domenica a piedi, avrebbero dovuto invece accompagnare i romani in Centro.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

