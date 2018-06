«Piazza Venezia, nuove strisce pedonali»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Alcune situazioni di pericolo che avevo denunciato, stanno trovando soluzione. Sono state cancellate, infatti, le strisce pedonali a Piazza Venezia (incrocio con via Cesare Battisti) che terminavano su un marciapiede interdetto da parapedonali che impediscono ai passanti di salirvi sopra. L'installazione dei parapedonali era finalizzata a dissuadere i cittadini dall'utilizzare l'attraversamento, considerato pericoloso per la scarsa visibilità dell'incrocio ma quest'ultimo continuava ad essere segnalato da strisce pedonali che inducevano al transito come avevo documentato in un video. Finalmente qualcuno, nell'amministrazione pentastellata, si è schiarito le idee sulla segnaletica ma soprattutto ha capito che la sicurezza dei pedoni deve essere reale e non palesata attraverso un parapedonale piazzato a caso». Così su Facebook il consigliere del Pd, Orlando Corsetti.