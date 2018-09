Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiDa prima dell'estate piazza Re di Roma affoga nell'incuria: dalle erbacce alla rotatoria in preda agli sbandati fino ai pali divelti e le alberature diventate vere incognite. E ora, a sfogarsi per come è ridotto il giardino intitolato all'ex capo di polizia Fernando Masone, in VII Municipio, sono le mamme e i papà del quartiere che chiedono interventi repentini.«I cestini rimangono pieni zeppi di rifiuti praticamente ogni pomeriggio, ma sono i rischi incombenti per i nostri bambini che preoccupano: lo scivolo è bucato, la vegetazione colta nasconde pericoli siringhe in mezzo ai piedi e tanto altro. Rinunciamo a portarli qui i nostri figli. Un gran peccato, perché nella zona questa era un'area che poteva essere davvero un'oasi felice», dice Andrea R., che abita a pochi metri. Le buche sull'asfalto disegnano un percorso ad ostacoli, le aree messe in sicurezza (precaria, da troppo tempo) non si contano. «Si mette solo qualche toppa qua e là sul fronte manutenzione, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Uno schifo», dice una mamma. «Di notte è ancora peggio: i balordi che gozzovigliano lasciano i segni al mattino seguente. Dunque, l'area è off limits ai più piccoli. Un bivacco in piena regola», aggiunge un altro papà.«Tra l'altro, con una toccante cerimonia nel 2004, il giardino fu dedicato al capo della polizia e della squadra mobile di Roma. Un servitore dello stato il cui ricordo oggi viene oltraggiato», sottolinea Antonello Palmieri, presidente dell'associazione Romanuova. «Fa male girare per tutta la piazza prosegue Palmieri - mattonato insidioso per le caviglie, panchine rotte, siepi ridotte ad immondezzaio, la vecchia area giochi vandalizzata e chiusa al pubblico (invece di pensare a ristrutturarla) e quella nuova immersa anch'essa nel degrado. Insieme all'inciviltà dilagante, con alcuni padroni di quattrozampe che non si fanno molti scrupoli in fatto di educazione e buonsenso».riproduzione riservata ®