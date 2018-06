PIAZZA PORTA PIA

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Drammatico incidente ieri pomeriggio a piazza di Porta Pia, incrocio con via del Policlinico, dove, verso le quattro meno un quarto, un ciclista è stato centrato in pieno da una Fiat Punto. L'uomo, scaraventato a terra, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto, insieme all'ambulanza, è intervenuta la polizia Locale di Roma Capitale che ha effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione, il ciclista stava attraversando sulle strisce pedonali e con semaforo rosso.«Anche se con la dinamica è da accertare si continua a rischiare di perdere la vita per spostarsi in bicicletta in una città senza infrastrutture dedicate ai ciclisti», è la denuncia dell'associazione Bici Roma. «Il Piano Quadro della Ciclabilità fermo nei cassetti del Comune da anni che prevede oltre 1.000 km di percorsi ciclabili che non si realizzano fa ricadere sulle amministrazioni comunali e sulle loro coscienze questi incidenti».(M.Sub.)