Piazza Navona, le fontane tornano a nuovo

Tornano a nuovo splendore le fontane di Piazza Navona. Ultimati gli interventi conservativi sulla Fontana dei Quattro Fiumi e sulle fontane del Nettuno e del Moro. Le operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria sono state accompagnate dal monitoraggio dello stato conservativo delle superfici, effettuato mediante piattaforma aerea. Le analisi visive e la dettagliata documentazione fotografica fornirà i dati utili per programmare modalità e costi dei necessari interventi di restauro, da realizzare e programmare entro i prossimi cinque anni.

«Ringrazio la Sovrintendenza capitolina che prosegue la manutenzione dei nostri beni e sono molto contenta che - ha commentato la sindaca Raggi -siano tornate in funzione, dopo i lavori, le nostre meravigliose fontane di Piazza Navona, uno dei luoghi del mio cuore in città. Ringrazio anche Acea. Prendersi cura dei nostri monumenti vuol dire curare il benessere di chi vive a Roma, continuiamo a lavorare per la nostra città senza fermarci». Lavaggio di tutte le superfici lapidee, diserbo delle piante infestanti, trattamento degli elementi metallici e nel rifacimento di molte stuccature a sigillatura dei blocchi e delle mancanze di materiale sono i lavori effettuati.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA