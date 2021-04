Piazza Montecitorio, torna il rischio caos

«Facciamo la storia insieme. Con 130 pullman che partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio». Gli appartenenti al movimento di protesta IoApro minacciano di invadere oggi piazza di Montecitorio, violando il divieto di manifestare imposto dalla questura che ha già concesso l'uso della piazza per un'altra manifestazione organizzata da Roma Più Bella e Italian Ospitality. Entrambe le associazioni sfileranno per protestare contro il Dcpm e chiedere le riaperture in sicurezza delle attività commerciali.

Ma i dissidenti delle chiusure aderenti a Io Apro sfidano i divieti ed avvertono, con diversi comunicati apparsi sui social: «Utilizzate anche auto e treni per spostarvi, nessuno può fermarvi per riconquistare i vostri diritti. Circonderemo il Parlamento in maniera pacifica e lì costringeremo ad uscire dal Palazzo». (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

