PIANTE RARE

VERDE ESOTICO

IN VILLA

Taglio del nastro per la seconda edizione de Gli orti di Giunone, la mostra mercato di piante esotiche rare che, domani e domenica, aprirà le porte della splendida Villa Sforza Cesarini. Un appuntamento che, forte del successo dello scorso anno, replicherà per offrire ad appassionati e neofiti la possibilità di immergersi in un rigoglioso giardino. In vetrina arriveranno specie provenienti da tutto il mondo, presentate dai migliori vivaisti italiani, a disposizione dei visitatori come gli esperti, protagonisti di dimostrazioni sulla coltivazione delle piante. A catturare gli sguardi del pubblico ci saranno anche glicini, magnolie, rose, melograni, gerani, lilium asiatici, cactus e succulente, aloe, palme, piante da frutto, carnivore e acquatiche. Oltre ad ammirare la mostra di pittura botanica delle illustratrici Maria Rita Stirpe e Marina Ubertini, si potrà fare shopping nell'area dedicata ad attrezzi ed accessori per il giardinaggio, riviste e complementi di arredo. Info www.gliortidigiunone.it.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

