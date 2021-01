PIANO PER L'IMMUNIZZAZIONE

Il piano verso l'immunizzazione ha preso a correre. Dopo una prima fase di rodaggio - con il caso della Lombardia ferma al palo fino al 4 gennaio - l'Italia ha iniziato a vaccinare con un buon ritmo (con l'ultimo aggiornamento della notte il dato dei 400mila vaccinati sarà avvicinato) e negli ultimi giorni ha viaggiato a una media superiore anche della Germania, presa a modello per lo sprint delle prime ore. Come numeri assoluti, i tedeschi sono ancora avanti ma nel rapporto tra persone vaccinate per popolazione totale il nostro Paese è in vantaggio. Solo la Danimarca (che però ha meno di sei milioni di abitanti, più o meno come il Lazio) ha una percentuale migliore.

Proprio il Lazio si è dimostrata la regione più efficiente di questa prima fase, esaurendo le scorte della prima tranche e partendo già con la seconda. Molto bene anche il Veneto e la Toscana mentre - come detto - si conferma attardata la Lombardia. Intanto per la prossima settimana si attende l'arrivo delle fiale del vaccino Moderna, approvato mercoledì dall'Ema. Per fine mese si attendono invece risposte da AstraZeneca. (S. Pie.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA