Piangono al battesimo, il Papa: «Hanno fame, allattateli»

La Cappella Sistina per un giorno diventa una sorta di nursery. Come ogni anno il pontefice ha celebrato la festa del Battesimo di Gesù accogliendo sotto la volta dipinta da Michelangelo 32 bambini. Clima molto familiare a conferma di quella Chiesa di prossimità tanto cara a Bergoglio.

«I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta! Non sono abituati a stare chiusi, qui fa anche un pò caldo. Si sentiranno un pò a disagio. Incomincerà uno a piangere» e poi sarà un «concerto». E allora il Papa, premuroso come un nonno verso quei piccoli (quasi tutti figli di dipendenti vaticani), ha invitato le mamme e i papà a non farsi intimorire dalla solennità della Sistina. «Se il tuo bambino piange e si lamenta, forse è perché ha fame: allattalo, qui, sì». (M.Fab.)

