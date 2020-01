Phia Ménard

TEATRO INDIA

Regista artista performativa e giocoliera francese, trasforma il palco - con al centro un'arena di ventilatori - in un luogo di rivendicazione del diritto ad essere fuori norma portando in scena una coppia di spettacoli gemelli, uno per bambini L'après-midi d'un foehn lieve e sospeso (domani, sabato e domenica); ed uno per adulti, Vortex ove eros e thanatos si impastano in una danza liberatoria (oggi e 2/02).

L.tevere V, Gassmann 066840000311, teatrodiroma.net

L'uomo dal

cervello d'oro

SPAZIO DIAMANTE

Da un'esperienza personale della coreografa Alessia Gatta: il lancio dello space shuttle Atlantis nel 1992. La tessitura coreografica prende il via dal semplice movimento di alzare la testa e guardare in alto, per svilupparsi attorno alla drammaturgia di Marco Angelilli, basatosi sulle poesie di Wisawa Szymborska.

Via Prenestina 230B, domani alle 21, 18 euro

info 0627858101

Carlotta Proietti

Gianluigi Figacci

TEATRO TOR BELLA MONACA

Al centro della commedia The Prudes (in inglese significa puritani, moralisti, di morigerati costumi) scritta da Antony Neilson.

Proietti e Fogacci, di fronte agli spettatori, inscenano il loro dramma di coppia come una seduta terapeutica collettiva.

Via B. Cirino, fino a domenica, 062010579

