Pezzi di vita e canzoni d'amore, tra pop e dialetto

Colpa delle favole con le sue tredici tracce che raccontano la voglia di volare più in alto, chiude il cerchio. Dopo Pianeti, in cui Ultimo descriveva le cose che avrebbe voluto avere, e dopo Peter Pan, in cui raccontava ambizioni, questo disco - in uscita il 5 aprile (sempre su etichetta Honiro e distribuzione Believe), scritto e prodotto direttamente da lui - è il desiderio di altre ambizioni raccontato con sonorità ponte tra passato e futuro. L'amore, immaginato e desiderato, il tema cardine. E dentro, pezzi di vita e di ricordi di questo ragazzo nato e cresciuto a Roma, a San Basilio. Anticipato dal brano sanremese I tuoi particolari, certificato platino, e da Fateme cantà con parti in dialetto (primo su iTunes e con Antonello Venditti nella parte finale del videoclip), è punto di arrivo ma anche di ripartenza. Il tuo nome getta le basi per sonorità più sperimentali, mentre il rumore della città, il suono dell'sms che chiude Ipocondria, le chiacchiere della gente, sono un varco coraggioso verso nuovi orizzonti. Piccola Stella, scritta a 14 anni, e Aperitivo grezzo, di due anni fa, sono le più distanti dal sound di oggi. A chiudere La stazione dei ricordi, forse la più bella del disco. (R. Vec.)

