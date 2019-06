Petrucci conquista il Mugello

Daniele Petroselli

ROMA - «Era ora». Così Danilo Petrucci ha commentato il suo primo successo in MotoGP, arrivato davanti al pubblico di casa, al Mugello. Grande prova del ternano della Ducati, capace di resistere nel finale all'attacco di Marquez e cogliere una vittoria sognata e voluta per tutto il weekend dopo una gara comunque tirata, ma che ha visto la casa di Borgo Panigale ottenere il terzo successo di fila sulle colline toscane: «All'ultimo giro Dovizioso e Marc mi hanno sorpassato in scia, ma poi ho visto uno spazietto e mi sono infilato ha ammesso a fine gara Petrucci - Mi dispiace per la classifica di Andrea, ma era la mia occasione. Ora comunque mi sono tolto il peso della prima vittoria. L'obiettivo è portarlo a vincere il mondiale». Per Dovizioso invece un terzo posto molto amaro: «Una bella prova di forza per la Ducati, però anche per Marc... ci è costato un po' in termini di classifica. Danilo ha sofferto tanto nella sua carriera, ha tirato fuori le palle per arrivare a questo livello quindi se lo merita questo risultato, sono contento per lui. Sicuramente abbiamo perso punti e questo non va bene». Deluso e non poco Valentino Rossi, che dopo una qualifica disastrosa (18°), è caduto dopo poche tornate quando era ultimo. I problemi della Yamaha sono ormai evidenti (sesto Vinales, decimo Quartararo)ma c'è chi, tra i tifosi e nel paddock, parla anche dell'inizio della parabola discendente del Dottore. E nel suo box il morale é davvero ai minimi storici. Aria tesa anche in Honda. Lorenzo chiede una moto più vicina a lui e agli altri invece che solo su misura per Marquez, ma il campione del mondo non le manda a dire: «Doveva provare quella del 2015 e del 2016. Comunque per pretendere delle cose devi essere davanti. Nakagami e Crutchlow sono sempre lì. Per chiedere delle cose devi portare risultati».

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA