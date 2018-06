Petrella «E adesso voglio Litigare»

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaC'è chi parte cantante e poi diventa autore di successo e chi invece fa il contrario. Davide Petrella, classe 1985, napoletano, è uno degli autori di canzoni più richiesti in Italia negli ultimi anni. Un elenco quello delle sue collaborazioni che vale una carriera: da J-Ax & Fedez (Vorrei ma non posto) a Francesco Renga (Nuova luce), da Fabri Fibra (Pamplona) a Elisa (Ogni istante), passando per Gianna Nannini, Jovanotti, Emma Marrone, Cesare Cremonini.«Con Cesare c'è un'amicizia profonda. E' stato il primo a credere in me. Abbiamo trascorso intere nottate a scrivere insieme. Senza di lui non sarei qui. Devo quasi tutto a Cremonini», racconta. Ora per Petrella è arrivato il momento di realizzare e cantare un disco a suo nome. Si intitola Litigare, uscirà l'8 giugno.«Non ci avevo mai pensato. Mai avuto invidia del successo degli altri, stare dietro le quinte non mi pesa. In fondo, volevo solo scrivere canzoni. La mia prima è stata a 11 anni. Adesso però ho voglia di togliermi la maschera e farmi avanti. Rimango uno che ha cominciato davvero nei garage con gli amici formando una band». Litigare contiene nove canzoni scritte, in due mesi, quasi di getto, tra pop, rap e liriche che parlano di vita, di riscatto, di sentimenti. Un po' come se Petrella avesse preso qualcosa da ogni nome per cui ha scritto e lo avesse messo nelle sue canzoni. «Il migliore per cui ho scritto? Non saprei davvero dire chi. Ma ce ne sempre uno con cui non ho mai collaborato ed è Vasco Rossi. Mi piacerebbe tantissimo un giorno poter scrivere anche per lui».riproduzione riservata ®