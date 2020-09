PETRA & PAOLA

Donatella Aragozzini

ROMA - Un'ispettrice della mobile di Genova dal carattere aspro, che se ne infischia del giudizio altrui. È Petra Delicato, la protagonista interpretata da Paola Cortellesi della nuova serie originale Sky ispirata ai gialli della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, Petra, quattro episodi in onda da stasera ogni lunedì alle 21.15 su Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR con Sky Q satellite, in streaming su NOW TV e sempre disponibili on demand. «Questo è un personaggio di cui mi sono innamorata racconta la Cortellesi è una donna che tutte vorremmo essere perché è libera, fuori dagli schemi, che sceglie di essere se stessa e non si comporta in modo da compiacere gli altri, per questo è invisa alla maggior parte delle persone che frequenta». Un ruolo stimolante per l'attrice perché «non mi somiglia per niente, se non nel linguaggio ironico, è molto distante da me e questo è un bene: avrei voluto tanto essere come lei una volta nella vita. È un personaggio scritto in profondità, non puoi tradirlo perché è come se fosse vero».

Originariamente ambientate a Barcellona, nella versione italiana Genova per le affinità tra le due città portuali, le storie ruotano attorno alla figura di Petra, che dall'archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza: single, con due matrimoni falliti alle spalle e alla continua ricerca del proprio posto nel mondo, con il nuovo incarico si rimetterà in gioco non solo professionalmente, anche grazie al sodalizio e all'amicizia con il suo vice, Antonio Monte (Andrea Pennacchi), un poliziotto vecchio stampo vicino alla pensione, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni.

Soddisfatta che la protagonista sia interpretata dalla Cortellesi è l'autrice dei romanzi, Alicia Giménez-Bartlett, per la quale «Paola è fantastica, è bella ma non è una Barbie, simpatica ma dura e ha un fisico adattabile». Nonostante il personaggio sia apparso per la prima volta nel 1996, nel giallo Riti di morte (pubblicato in Italia nel 2002 da Sellerio), Petra ha avuto un solo adattamento televisivo una ventina di anni fa in Spagna, tant'è che questa produzione è già stata acquistata all'estero ancor prima della messa in onda. «Questa è una serie molto importante per Sky perché è un prodotto esplicitamente più largo, dove abbiamo guardato alla popolarità anche nella scelta del cast, ma con la qualità Sky», spiega l'executive vice president dei programmi di Sky Italia, Nicola Maccanico, «è prevalentemente femminile e noi crediamo nella centralità delle donne, capaci di eccellenze artistiche e di attrarre anche il pubblico maschile quando sono protagoniste». Un'eccellenza, non a caso, c'è anche dietro la macchina da presa: Maria Sole Tognazzi, alla sua prima regia di fiction ma felice di aver lavorato in una serie «che ha una personalità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

