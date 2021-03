Peter Neumair è stato strangolato dopo una breve colluttazione, mentre sua moglie Laura Perselli è stata uccisa lo stesso giorno ma in un secondo momento. Benno Neumair avrebbe fatto questa confessione agli inquirenti durante l'interrogatorio, avvenuto dopo il ritrovamento della salma di sua madre nell'Adige. Il 30enne avrebbe anche dichiarato di aver gettato entrambi i corpi nel fiume. Si chiuderebbe formalmente, così, il giallo di Bolzano.

In realtà la confessione di Benno Neumair è avvenuta un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere di sua madre Laura Perselli nell'Adige. Circostanza confermata dall'avvocato del giovane bolzanino, Flavio Moccia. «La confessione - ha detto - è avvenuta dopo un forte ed intenso crollo psicologico». La notizia comunque non è mai trapelata perché la Procura aveva segretato l'interrogatorio. Moccia ha annunciato che ora ci sarà un incidente probatorio per stabilire la capacità di intendere e volere di Benno.

«Non sono stupito del fatto che ci fossero delle dichiarazioni confessorie da parte di Benno perché altrimenti non mi sarei spiegato la scelta di fare una richiesta di incidente probatorio che in realtà ci è stata notificata già la settimana scorsa», ha commentato l'avvocato Carlo Bertacchi, legale di Madé Noeumair, sorella del ragazzo arrestato. Le indagini comunque proseguono perché c'è ancora da ritrovare il cadavere del padre di Benno. (M.Fab.)

