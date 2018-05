Petagna, prima scelta di Inzaghi

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Il mercato della Lazio sta per entrare nel vivo. Nelle prossime ore, prima del fatidico sì alla compagna Gaia Lucariello (sabato si sposeranno a Montalcino, in provincia di Siena), Simone Inzaghi dovrebbe incontrare Lotito e Tare per fare il punto di mercato. In realtà il tecnico le sue richieste alla società le aveva già fatte il giorno dopo l'amara sconfitta contro l'Inter costata l'ingresso in Champions League. Le priorità restano sempre le stesse: un vice di Strakosha, il sostituto di De Vrij, un giocatore che possa far rifiatare Leiva, ma anche un attaccante all'altezza di Immobile. L'azzurro è arrivato a fine stagione stremato, costretto a scendere in campo nonostante un problema muscolare. Una situazione che ha sicuramente condizionato il cammino dei biancocelesti che proprio sul più bello hanno dovuto rinunciare all'Europa che conta. Ecco perché Inzaghi ha indicato in Petagna il rinforzo ideale per il reparto avanzato. Con l'agente della punta, Giuseppe Riso, la Lazio ha un ottimo rapporto dato che tra i suoi assistiti ha Danilo Cataldi ma anche il Papu Gomez, lo scorso anno vicinissimo ai biancocelesti e pallino di Inzaghi che lo vorrebbe, qualora Felipe Anderson andasse via. Petagna è considerato l'ideale per sostituire Caicedo (3 gol in 22 presenze in Serie A), ottimo gregario, ma è mancato proprio nel momento decisivo della stagione: incredibile il gol del possibile 2-0 che si è divorato alla penultima giornata a Crotone, rete che probabilmente avrebbe scritto la parola fine sulla qualificazione in Champions della Lazio. Nell'ultima stagione all'Atalanta Petagna pur segnando appena 6 reti in 39 gare totali tra Campionato e Coppe si è comunque contraddistinto per i 9 assist, a conferma del grande lavoro che svolge questo giocatore. L'ex Milan è valutato 10 milioni di euro e possiede quello spirito di sacrificio, la generosità e l'intelligenza tattica tanto care a Inzaghi. L'attaccante, che ha saltato le ultime gare per un'operazione all'ernia addominale, tornerà arruolabile per il ritiro estivo.Fronte portiere è caccia al vice Strakosha: piace Bizzarri (giocò cinque stagioni con la Lazio) in scadenza con l'Udinese. «La destinazione sarebbe gradita» ha confermato Zauri, vice di Oddo proprio in Friuli, ma l'offerta arrivata dal Lugano lo alletta. Marchetti infine, che dal 30 giugno sarà libero, nella prossima stagione giocherà al Genoa.riproduzione riservata ®