Pestata e uccisa, caccia al cliente sull'auto bianca

L'hanno trovata alle 2 del mattino, seminuda, riversa sul greto di un torrente nella periferia di Sarzana, uccisa probabilmente dopo esser stata selvaggiamente picchiata. Nevila Pjetri aveva 35 anni ed era residente a Carrara. Era una prostituta e la sera con la sua macchina raggiungeva la zona vicina al torrente Parmigliola dove trovava alcune sue amiche. Lì sabato sera è salita su una macchina che l'ha portata via. E non è mai più tornata viva. Ed ora è caccia al suo ultimo cliente. Una pista l'hanno data le colleghe: guidava un'utilitaria bianca. Le telecamere della zona potrebbero averla filmata.

Le fotoelettriche hanno illuminato la scena del crimine sul greto del torrente. L'esame esterno del cadavere - fatto dal medico legale Susanna Gamba - non ha lasciato dubbi: i lividi sul volto, i graffi sulle braccia e il sangue, tanto sangue, uscito anche da un piccolo foro trovato dietro l'orecchio sinistro. Un proiettile di piccolo calibro, o forse un punteruolo o un cacciavite. Unica certezza: il delitto è avvenuto altrove, poi il cadavere è stato scaricato lì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

