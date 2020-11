Pestaggi ai rivali e razzismo per rendere i video più reali: quattro trapper in manette

Emilio Orlando

Il ritmo e le note della musica trapper da loro composta facevano da colonna sonora a musical che avevano come tema violenze in stile Arancia Meccanica. Calci e pugni in faccia, volti sanguinanti di persone che venivano fatte inginocchiare in segno di sottomissione erano il copione che caratterizzavano le loro produzioni. Tutto con vittime reali ferite gravemente per accaparrarsi più click su Youtube. Secondo la Procura di Roma che, ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, gli arrestati «mettevano in atto un grave e palese tentativo all'incitamento all'odio etnico e razziale». Le indagini della Digos della questura, hanno ricostruito atti violenti e pestaggi che andavano avanti da mesi nei confronti di stranieri ma anche di gruppi musicali concorrenti.

Sayanbull da un calcio in faccia ad un bangladino senza motivo. Era questo il tenore dei titoli e dei testi delle canzoni di Manuel Parrini, Illunga Omar Nguale, Tiziano Barilotti e Alex Refice ,i trapper romani a cui i detective di Giampietro Lionetti hanno notificato i mandati di arresto.

Il primo episodio di violenza, documentato dalla polizia e da cui è iniziata l'inchiesta, risale a marzo scorso il branco fa irruzione nel laboratorio di registrazione musicale Skie Studio di via Ugo Pesci, nella zona di Portonaccio. I quattro malviventi, mentre uno di loro riprendeva la scena con la videocamera dello smartphone, hanno colpito senza scrupoli le vittime, a suon di colpi di arti marziali e pugilato. Feriti in quell'occasione anche altri cantanti rap concorrenti, tra cui Gallagher al secolo Gabriele Magi indagato per aggressione e rapina per un altro episodio ai danni di due fan alla stazione Termini.

Tutti gli indagati hanno precedenti per reati contro la persona, tra cui lesioni personali e rissa, porto d'armi ed oggetto ad offendere.

